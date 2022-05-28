Вашингтон, 28 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Свою позицию по Украине в пользу окончания боевых действий в течение ближайшего времени начали пересматривать Германия, Италия и Франция. Об этом 28 мая написал внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в своей статье для журнала Newsweek.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Как отметил Депетрис, до этого Германия, Италия и Франция вместе с США, Польшей, Великобританией и странами Прибалтики были за «стратегическое поражение» России в спецоперации по денацификации Украины.

«Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — написал он в своей статье.

Также обозреватель напомнил, что ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Киев начать переговоры с Москвой в течение ближайших месяцев, чтобы «избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть».

«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — заключил Депетрис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.