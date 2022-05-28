Москва, 28 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира мотострелкового взвода лейтенанта Андрея Шитова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 28 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир мотострелкового взвода лейтенант Андрей Шитов

Отмечается, что взвод под командованием лейтенанта действовал в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, которая вела освобождение населенного пункта от украинских нацистов.

Также указывается, что в ходе продвижения Шитов со своим взводом обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество радикалов, после чего, грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, начал атаку позиций врага.

Кроме этого, отмечается, что в ходе продолжительного боя взводом под командованием лейтенанта были уничтожены укрепления с пулеметными и гранатометными расчётами радикалов, и это позволило прорвать рубеж вражеской обороны. При этом в ходе развития наступления Шитов огнем из БМП уничтожил два дота и штурмом взял опорный пункт противника.

«Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Шитова способствовали освобождению населенного пункта от украинских националистов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве командира танка старшего сержанта Евгения Шорохова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.