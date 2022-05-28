Пекин, 28 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Известная китайская актриса, певица и фотомодель Цзин Тянь была оштрафована на 7,22 млн юаней (около $1 млн) за некорректную рекламу. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Главного государственного управления по контролю за рынками КНР.

ИА REGNUM Снос незаконной рекламы

В заявлении китайского регулятора указано, что решение о штрафе было принято компетентными органами города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. Уточняется, что актриса рекламировала пищевую продукцию для местной компании Wuxianchang Jiankang. При этом Цзин Тянь утверждала, что продукт якобы способствует ускоренному усвоению организмом жиров и сахара. Никаких официальных документов, подтверждающих указанные актрисой качества товара, предоставлено не было.

Также ведомство отмечет, что в отношении компании Wuxianchang Jiankang уже приняты меры, руководство компании понесёт наказание в полном соответствии с правовыми нормами КНР.