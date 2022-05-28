Кемерово, 28 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Кемеровская детская железная дорога откроет летний сезон пассажирских перевозок 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно — Сибирской железной дороги.

KISoloG Детская железная дорога

«В этот день на территории малой магистрали состоится праздничное мероприятие для детей и взрослых», — уточнили в ЗСЖД.

Напомним, что в осенне-зимний период в учебном центре Кемеровской детской железной дороги для учащихся 5 — 11 классов проводится профориентационное обучение по программам дополнительного образования. А с 1 июня по 31 августа они проходят учебно-производственную практику.