Москва, 28 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» провели авторский осмотр корабля «Прогресс МС-20» и подготовили его к общей сборке с ракетой «Союз-2.1а». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Прогресс МС-17

Разработчики корабля после авторского осмотра на космодроме Байконур выполнили комплекс технологических операций по накатке головного обтекателя. После этого корабль был подготовлен к транспортировке в монтажно-испытательный корпус площадки №31. Там корабль в составе космической головной части будет собран с ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-20» назначен на 3 июня 2022 года. Полёт будет проходить по сверхбыстрой двухвитковой схеме.

Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, запасы воды и газов, а также оборудование и материалы для долговременной экспедиции. Общий вес полезной нагрузки составит около 2500 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня МКС должен покинуть грузовой корабль «Прогресс МС-18». Космический грузовик позволит вывезти с МКС около 1,3 тонны отработавшего ресурс оборудования и мусора.