Чита, , 08:16 — REGNUM Губернатор Забайкальского кра Александр Осипов 28 мая принял участие в митинге в честь Дня пограничника в Чите. Глава региона обратился к командованию пограничных войск, ветеранам и членам их семей, воинам-пограничникам с приветственным словом.

Забайкалье. Марш в честь празднования 104 годовщины пограничных войск Правительство Забайкалья

«Трудно подобрать слова, чтобы по-настоящему оценить то значение, которое несут пограничные войска России, чтобы отметить то мужество, честь, чувство долга, которое во все времена проявляли пограничные войска Царской России, СССР, России. Самая большая, протяженная и сложная граница у нашего государства с разнообразными условиями — океанами, лесами, степями и пустынями, населенными территориями.

Все они надежно защищены нашими пограничными войсками. Много славных подразделений у российской армии, но пограничники снискали особую славу, почет и уважение своим героизмом, стойкостью и надежностью. Огромное спасибо вам! Кроме того, пограничники — это очень народные войска, потому что живут в полном слиянии с родным народом, каждый день, охраняя огромные территории, находятся вместе с людьми», — сказал Александр Осипов.

В митинге приняли участие порядка 250 человек, более 100 из них — сотрудники Пограничного управления ФСБ России, которые прошли торжественным маршем в честь празднования 104 годовщины пограничных войск. Традиционно митинг завершился возложением цветов к памятнику воина-пограничника.

Напомним, о том, что российские пограничники организованно действует на участках государственной границы в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин 28 мая в видеообращении по случаю Дня пограничника.

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