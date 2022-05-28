Хабаровск, , 08:15 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалых близнецов в Хабаровском крае. Об этом 28 мая сообщили в СК РФ.

Инцидент произошел 26 мая в Николаевске-на-Амуре. Двух мальчиков доставили в центральную районную больницу с острым отравлением. Их поместили в реанимацию, но однако через несколько часов дети скончались.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности 2-м или более лицам»). Назначен ряд экспертиз.

По мнению матери погибших детей, яд мог содержаться на новых комбинезонах, купленных недавно.