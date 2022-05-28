Москва, 28 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира танка старшего сержанта Евгения Шорохова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщили 28 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир танка старший сержант Евгений Шорохов

Уточняется, что старший сержант вместе со своим экипажем вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой готовивших засаду украинских нацистов, и во время боестолкновения боевая машина под командованием Шорохова попала под обстрел из гранатометов, в результате чего была обездвижена.

Также указывается, что после этого старший сержант оценил ситуацию и принял решение покинуть танк, после чего вместе с экипажем продолжил бой, в ходе которого ими были уничтожены гранатометный расчет, свыше 10 радикалов и автомобиль «КамАЗ».

Кроме этого, отмечается, что после уничтожения диверсионно-разведывательной группы киевских боевиков Шорохов организовал круговую оборону вокруг подбитого танка силами своего экипажа и вызвал подкрепление

«Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Евгения Шорохова позволили ликвидировать группу националистов, а также эвакуировать подбитый танк», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях подполковника Степана Царенко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.