Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Российский рубль в текущем году является самой устойчивой и эффективной валютой в мире, считают эксперты американского телеканала CBS. Об этом говорится в материале, 28 мая опубликованном на сайте телеканала.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что данные качества российской валюты позволяют частично защитить российскую экономику от беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

В качестве причин укрепления рубля называются несколько шагов, предпринятых президентом России Владимиром Путиным, прежде всего — решение продавать энергоносители недружественным странам за российскую валюту. Также действенными оказались действия Центробанка России, который, в частности, усилил контроль за оттоком капитала из страны.

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