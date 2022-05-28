Москва, , 08:12 — REGNUM Еврейские общины в этом году 26–27 мая отметили День Спасения и Освобождения в России и по всему миру. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фонда горских евреев «СТМЭГИ».

День Спасения и Освобождения, является самым молодым еврейским праздником. Он был учрежден по инициативе президента Фонда горских евреев «СТМЭГИ» Германа Захарьяева. Праздник включен в еврейский религиозный календарь, официальные календари памятных дней в России и в Израиле как религиозное продолжение Дня Победы 9 Мая и как праздник благодарности еврейского народа воинам-освободителям, победившим нацизм. Ежегодно президент России Владимир Путин направляет в этот день свое поздравительное обращение к еврейской общине.

Датой отмечания Дня Спасения и Освобождения было выбрано 26-е число месяца Ияра (соответствует 9 мая 1945 года), которое этом году выпадает на 26 мая по григорианскому календарю.

Москва по традиции стала одним из главных мировых центров торжеств. Вечером 26 мая в главных синагогах столицы — в Большой Хоральной синагоге и в синагоге Московского еврейского общинного центра в Марьиной роще — прошли молитвенные церемонии в честь праздника. Также состоялись торжественные мероприятия в еврейских общинных благотворительных центрах. Утром 27 мая было организовано традиционное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Помимо Москвы, мемориальные и религиозные мероприятия проходят в этом году в двадцати других городах России, а также восьми городах Белоруссии и десяти городах Израиля. К празднованию присоединятся и многие еврейские общины по всему миру, в их числе Баку, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Гуанчжоу, Джерба, Лейпциг, Марсель, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Франкфурт-на-Майне и другие.

«Общая память о Холокосте и Победе над нацизмом объединяет евреев в России и за рубежом, и 26 Ияра — часть этой памяти», — отметил в этой связи Захарьяев.