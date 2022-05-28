Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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США, поставляя Киеву оружие, отдаляют перспективы достижения мира. Дипломат также выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует, и Вашингтон не станет поставлять дальнобойные ракетные вооружения Украине, передает ТАСС.

Также ранее он сообщил, что города РФ в случае поставок на Украину американских РСЗО окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов.

Ранее The New York Times писала, что администрация Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Украине американских РСЗО. Они войдут в ближайший пакет помощи Киеву, о котором будет объявлено на следующей неделе.

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