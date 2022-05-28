Москва, , 08:03 — REGNUM О героических действиях подполковника Степана Царенко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 28 мая в Минобороны России.

Подполковник Степан Царенко Минобороны РФ

Отмечается, что подполковник вел подготовку стрельбы и управление артиллерийским огнем, поддерживая российских танкистов, наступавших на позиции украинских нацистов.

«В условиях артиллерийских контрударов противника Степан обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийской бригады, что способствовало высокой точности огня артиллерийских подразделений, умелой и правильной корректировке огня на поражение целей противника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что благодаря умелым действиям Царенко огнем артиллерии было уничтожено десять взводных опорных пунктов и две артиллерийских батареи врага.

«Урон, нанесенный противнику артиллерийской бригадой Степана Царенко, способствовал стремительному наступлению танкового полка на подконтрольный националистам населенный пункт, что привело к его освобождению», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по городу Ясиноватая в ДНР пять снарядов.