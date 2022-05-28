Херсон, Украина, , 08:02 — REGNUM В Херсонской области граница с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта. Об этом 28 мая сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. … Мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — передает его слова РИА Новости.

Проехать из области можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в ДНР и ЛНР.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации.