Петропавловск-Камчатский, 28 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Вулкан Безымянный, расположенный в Камчатском крае, выбросил пепел на высоту до 5000 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

«28 мая из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 5000 метров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса ушел от исполина на восток в сторону Камчатского залива. По данным МЧС России, населенных пунктов на пути шлейфа нет. В связи с этим предполагается, что выброс опасности для местных жителей не представлял.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 4500 метров над уровнем моря. Пепел ушел в сторону Усть-Камчатского муниципального района на северо-восток. Опасности для населенных пунктов Камчатки выброс не представлял.