Аннаполис, США, , 07:56 — REGNUM Северную Корею назвал в числе стран, поддержавших политику антироссийских санкций, президент США Джозеф Байден, явно перепутав эту страну с Южной Кореей. Оговорку американский лидер допустил 27 мая во время выступления перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе

Джо Байден

«Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН?», — задал риторический вопрос аудитории глава Белого дома.

На самом деле, Северная Корея не только не поддержала политику санкционных мер, направленных против России, но и выразила солидарность с Российской Федерацией. В своём послании к президенту России Владимиру Путину, направленному ему в День Победы, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку российскому народу, «искореняющему политическую и военную угрозы и шантаж со стороны враждебных сил».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден перепутал фамилии нового южнокорейского президента Юн Сок Еля и его предшественника Мун Чжэ Ина во время выступления в кампусе Samsung в Пхентхэке в ходе своего визита в Южную Корею.

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