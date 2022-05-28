Горно-Алтайск, 28 мая 2022, 07:54 — REGNUM В селе Чемал республики Алтай в результате столкновения легкового автомобиля и мопеда пострадали двое детей. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Несовершеннолетние водитель и пассажир (12 лет) мопеда с травмами различной степени тяжести были доставлены в Чемальскую районную больницу.
Отмечается, что при столкновении водитель автомобиля не был в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего началась проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии.
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