Донецк, , 07:50 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 5 снарядов. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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