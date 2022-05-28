Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 24 сентября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Аварию на электросетях, оставившую без света жителей посёлка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, ликвидировали энергетики. Об этом 24 сентября сообщила журналистам компания «Россети Ленэнерго».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме», — указывается в сообщении компании.

Сколько потребителей и как долго оставались без энергоснабжения, не уточняется. Всего в посёлке Шушары проживают около 133 тысяч человек.

Технический сбой, в результате которого отключилось энергоснабжение в посёлке Шушары, произошёл около 21:00 мск 24 сентября. Без электричества остался практически весь посёлок, не работали магазины и светофоры, улицы полностью погрузились в темноту.

Отключение энергоснабжения затронуло и международный аэропорт Пулково, но там сработали автоматические системы защиты, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало об отключении энергоснабжения на нескольких улицах в Зареченском округе Тулы. Без света осталось около пяти тысяч человек. Уточнялось, что причиной отключения стала техническая неисправность.