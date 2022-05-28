Берлин, , 07:48 — REGNUM Введение эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз приведут к серьезным последствиям для Германии, а ответные меры России могут быть разрушительными. Об этом заявили депутаты от немецкой партии «Альтернатива для Германии» в обращении к правительству ФРГ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», — говорится в обращении.

Депутаты указывают, что основное бремя последствий от санкций против России ляжет на плечи простых граждан Германии. При этом они не исключают, что Москва может в качестве ответной меры перекрыть поставки газа в Европу, что может разрушить экономику ФРГ. В связи с этим депутаты призывают правительство отказаться от введения эмбарго на нефть из России.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент до сих пор не может прийти к единому мнению по поводу запрета российских энергоносителей. Ряд стран ЕС активно выступает против эмбарго из-за опасений за ущерб для экономики.