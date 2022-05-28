Москва, , 07:45 — REGNUM Российские кинотеатры проведут повторный показ фильма «Экипаж» Александра Митты, киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука и ряда других классических картин киностудии «Мосфильм». Об этом сообщается на сайте киностудии.

Постер фильма Сергея Бондарчука «Война и мир» Kinopoisk.ru

«Мосфильм» предложил российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат некоторые картины студии в марте 2022 года. Это предложение было сделано на фоне ухода из России ряда крупных американских кинокомпаний.

В «Мосфильме» признали эту идею удачной. В киностудии отметили, что только фильмы Андрея Тарковского собрали в повторном прокате более 10 млн рублей. Также с большим успехом прошли показы фильмов «Служебный роман» и «Любовь и голуби».

Киностудия решила продолжить эту практику и предложить к повторному прокату другие фильмы, прошедшие цифровую реставрацию изображения и звука. Со 2-го июня начнёт прокат двухсерийной драмы 1979 года «Экипаж». Позже в кинотеатрах будет показана киноэпопея Бондарчуку «Война и мир», удостоенная премии «Оскар» в 1969 году.

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