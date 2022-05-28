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Талибы* на пикапе сбили несколько горожан в Герате
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
28 мая 2022, 07:43 — REGNUM Сотрудники провинциальной больницы Герата сообщают, что в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и семеро получили.
27 мая боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пятом округе города Герат на своем пикапе сбили несколько горожан, в том числе, одного носильщика вместе с его тележкой.
Очевидцы сообщили газете «8 Собх», что ДТП произошло в результате того, что пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двигался по встречной полосе на большой скорости и потерял управление.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.