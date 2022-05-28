* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:43 — REGNUM Сотрудники провинциальной больницы Герата сообщают, что в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и семеро получили.

27 мая боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пятом округе города Герат на своем пикапе сбили несколько горожан, в том числе, одного носильщика вместе с его тележкой.

Очевидцы сообщили газете «8 Собх», что ДТП произошло в результате того, что пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двигался по встречной полосе на большой скорости и потерял управление.