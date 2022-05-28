Челябинск, 28 мая, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту падения железобетонной плиты на подростка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 27 мая в Ленинском районе города на ул. Масленникова. Упала плита ограждения. Мальчика доставили в больницу.

Здание, к которому относится ограждение, является нежилым. Его управляющая компания попадала в поле зрения прокуратуры в 2021 году. Тогда после прокурорской проверки доступ к зданию ограничили.