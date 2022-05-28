* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:38 — REGNUM Местные источники в провинции Каписа сообщают, что силы Фронта национального сопротивления провели партизанскую атаку на КПП талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Гафархейль уезда Хеза Дуюм Кохистан.

Разминирование в Афганистане Tolonews.com

В результате нападения один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока не прокомментировали сообщение.

Вот уже несколько месяцев антиталибские силы время от времени проводят партизанские атаки на базы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.