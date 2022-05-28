* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления сообщил, что шесть боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в результате контратаки сил Фронта в провинции Панджшер.

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

В заявлении говорится, что контратака была проведена силами коммандос Фронта в кишлаке Пашгур уезда ХезаеДуюм, пишет «8 Собх».

Также сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вынуждены отступить и покинули этот район.