Посол РФ в США поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием
Вашингтон, 28 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в поздравлении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с 99-летием высоко оценил стратегическую дальновидность и новаторство престарелого американского политика.
Семья Киссинджера, который родился 27 мая 1923 года в Германии, в 1938 году спасаясь от нацистов эмигрировала в Соединённые Штаты. Во время Второй мировой войне Генри воевал в составе армии США в Арденнах и в Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, в базу данных скандально известного «Миротворца» включён теперь и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, обвинённый Киевом в участии «в информационной спецоперации России против Украины». Поводом для этого послужило выступление 99-летнего политика в Давосе (Швейцария) с призывом к украинским властям пойти навстречу России.