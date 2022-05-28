Вашингтон, 28 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в поздравлении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с 99-летием высоко оценил стратегическую дальновидность и новаторство престарелого американского политика.

Marsha Miller Генри Киссинджер

Анатолий Антонов «Уважаемый доктор Киссинджер, примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего 99-летия! Вы — истинный гигант среди дипломатов и политиков по всему миру. Ваш богатейший опыт теоретика и практика в сфере внешней политики не поддаётся никакому сравнению, а ваши взгляды уникальны, побуждают к размышлениям и отличаются новаторством. Посольство России высоко ценит вашу выдающуюся стратегическую дальновидность и внимательно следит за всеми вашими публичными выступлениями».

Семья Киссинджера, который родился 27 мая 1923 года в Германии, в 1938 году спасаясь от нацистов эмигрировала в Соединённые Штаты. Во время Второй мировой войне Генри воевал в составе армии США в Арденнах и в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в базу данных скандально известного «Миротворца» включён теперь и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, обвинённый Киевом в участии «в информационной спецоперации России против Украины». Поводом для этого послужило выступление 99-летнего политика в Давосе (Швейцария) с призывом к украинским властям пойти навстречу России.