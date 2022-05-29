29 мая 2022 | Время чтения 7 мин

Юлия Невская, , 18:21 — REGNUM По всей стране каждый год в весенне-летний сезон проходит множество реконструкторских фестивалей. Люди собираются в пространстве исторической реальности и живут в ней несколько дней так, как будто от XXI века их отделяет много столетий. Один из таких фестивалей — «Данбург», он проходит в Липецкой области в середине мая уже пятый год. У его основателя Даниила Юдина была мечта — жить в замке и сделать собственное место, где его друзья-реконструкторы смогут собираться каждый год. Его идеи постепенно превращаются в реальность: стены замка понемногу растут, и в этом году на фестиваль приехало более 700 участников, не считая туристов.

Вид на пространство фестиваля с башни замка, которую построил Даниил Юлия Невская © ИА REGNUM

Поместье Данбург, так Даниил назвал это место, находится в селе Конь-Колодезь, совсем рядом с федеральной трассой М4 Москва — Дон. Сворачиваешь с трассы, едешь минут пять по селу, поворачиваешь немного вглубь, и в проеме между деревьями появляется башня замка, много шатров и люди в старинных одеждах.

Замок, построенный Даниилом в поместье Данбург Юлия Невская © ИА REGNUM

«Я создавал все с нуля. 10 лет назад здесь были развалины Советского Союза: всё разворовано, старая ферма разрушена, — рассказывает Даниил. — Но само место с богатейшей историей, на этих землях в свое время владычествовал граф Иван Синявин, флотоводец и правая рука Петра I. Пётр I прорубил окно в Европу, и я занимаюсь исторической реконструкцией Европы. Так что все обосновано, здесь нет ничего непатриотичного, в каждой культуре есть свой интерес. Мне интересно рыцарство».

Даниил Юдин, создатель поместья Данбург Юлия Невская © ИА REGNUM

Даниил занимается реконструкцией с начала 2000-х годов. По его словам, большая проблема в организации фестивалей в России связана с тем, что у инициативных людей нет собственной инфраструктуры.

Утро в лагере реконструкторского клуба «Кантон Ури» Юлия Невская © ИА REGNUM

Кузница на территории лагеря реконструкторов раннего Средневековья Юлия Невская © ИА REGNUM

Кузнец в процессе работы Юлия Невская © ИА REGNUM Реконструктор чинит свой доспех Юлия Невская © ИА REGNUM

Лагерь клуба «Кантон Ури», участники готовятся к параду Юлия Невская © ИА REGNUM

Бойцы «Кантона Ури» чинят свой доспех в кузнице замка, построенного Даниилом Юлия Невская © ИА REGNUM

Девушки готовятся к параду Юлия Невская © ИА REGNUM

Артур, глава клуба «Тироль», впервые приехал на «Данбург» Юлия Невская © ИА REGNUM

Супруги Сергей и Анастасия, реконструкторы из Тулы, на параде «Данбурга» Юлия Невская © ИА REGNUM

Участники фестиваля «Данбург» Юлия Невская © ИА REGNUM

Павел, реконструктор из Москвы, отдыхает около своего шатра Юлия Невская © ИА REGNUM

«Все решает местная администрация или Минкульт, которые могут дать территорию под мероприятие, а могут нет. Получается, что мы зависим от всевозможных чиновничьих интриг и тебе постоянно режут инициативу на корню, — говорит Даниил. — Уже давно, когда мне было лет 17, я понял, что сделаю свое детище, которое не будет зависеть от внешних передряг, политических взглядов и всего прочего. Здесь будет место свободы и мечты, которая становится реальностью. Так и появился Данбург».

Клуб «Кантон Ури» перед началом массовых боев Юлия Невская © ИА REGNUM

Полина — реконструктор из тульского отделения «Кантона Ури», Артур и Иван на заднем плане Юлия Невская © ИА REGNUM

Максим в лагере своего клуба «Кантон Ури» перед началом боев Юлия Невская © ИА REGNUM

Сначала Даниил пробовал реализовать свой проект в родном Воронеже, там администрация отнеслась с интересом, но на деле не поддержала. А потом совершенно случайно он узнал про место недалеко от Липецка, где были развалины старой башни, приехал посмотреть и понял, что ему нужно именно оно.

Шатер клуба Тироль Юлия Невская © ИА REGNUM

Ярмарка фестиваля «Данбург» Юлия Невская © ИА REGNUM Второй этаж замка, который начал строить Даниил Юлия Невская © ИА REGNUM

«Я пришел в местную администрацию, просто на словах, без всякой презентации, рассказал о проекте и пообещал построить средневековый город, где будут собираться друзья, куда будут приезжать туристы. Одним словом, всем будет хорошо. Люди в администрации мне сначала не поверили, спросили, что именно там будет? А я и говорю: «Будет конюшня». «О, конюшня нам нужна! Езжай и забирай землю», — рассказывает Даниил.

Ферма семьи Юдиных в поместье Данбург Юлия Невская © ИА REGNUM

На ферме Даниил разводит редкие породы коз Юлия Невская © ИА REGNUM

Дети на фестивале самостоятельно устраивают для себя состязания Юлия Невская © ИА REGNUM

Землю Даниил выкупал маленькими частями: копил — выкупал, потом снова копил. По такой схеме в поместье Данбург сделано все, никакого стартового капитала не было. Сначала Даниил построил дом для своей семьи и переехал сюда вместе с женой и детьми, сейчас у него их пятеро. По его словам, ничего бы не получилось без поддержки жены Натальи, которая поверила в его авантюрную идею и стала основным локомотивом проекта.

Даниил и его жена Наталья Юлия Невская © ИА REGNUM

Сейчас в Данбурге построен хозяйский дом, ферма, сцена и концертное пространство, часть новой крепости, крытые навесы для ярмарки, трибуны для зрителей и различные небольшие средневековые объекты. Под фестиваль и все средневековое пространство выделено около 10 га земли, помимо этого есть ещё поля для сельского хозяйства.

«Кантон Ури» идет на бои Юлия Невская © ИА REGNUM

Владимир помогает надевать доспех своему одноклубнику Юлия Невская © ИА REGNUM

Григорий Блонский, руководитель «Кантона Ури» и многократный чемпион мира в боях 5 на 5, инструктирует свой клуб перед боями. Юлия Невская © ИА REGNUM

В создании средневекового города ему помогают друзья из реконструкторских клубов со всей страны. Они приезжают сюда раз в год на фестиваль или просто в гости в свободное время. Сейчас Данбург действительно стал тем местом, которым его хотел видеть Даниил.

Оркестр волынщиков Москвы возглавляет парад «Данбурга» Юлия Невская © ИА REGNUM

Межклубное объединение кавалеристов Москвы и Санкт-Петербурга Юлия Невская © ИА REGNUM

Зрители на параде «Данбурга» Юлия Невская © ИА REGNUM

Парад «Данбурга» Юлия Невская © ИА REGNUM

Реконструкторы раннего средневековья Юлия Невская © ИА REGNUM

Дамы на параде Юлия Невская © ИА REGNUM

«На первом фестивале 5 лет назад было 30 человек, через год — уже 200, потом — 500. В этом году порядка 700-800 участников и огромное количество туристов», — рассказывает Даниил. В этот раз на мероприятии выступило больше 20 музыкальных групп, в том числе очень известные фолк-рок коллективы. В программе — конные бои, рыцарские бои 1 на 1, 3 на 3 и массовые, лучный турнир, средневековый и кукольный театр, интерактивы для детей и много всего другого. «Я помню, как приезжал на второй фестиваль, вокруг была стройка, ничего абсолютно не было. Даниил вложил очень много сил, и все преобразилось, труд его виден с каждым годом все больше», — рассказывает Григорий Блонский, руководитель клуба «Кантон Ури».

Григорий, руководитель «Кантона Ури» (слева) и его одноклубники Юлия Невская © ИА REGNUM

Участники приезжают встретиться с друзьями, приятно провести время и поучаствовать в различных средневековых состязаниях. Основная состязательная часть — исторические средневековые бои (ИСБ). Бойцы тренируются весь год и встречаются в поединках на фестивалях или турнирах, которые организуются отдельно.

Конные состязания Юлия Невская © ИА REGNUM

Исторические средневековые бои один на один Юлия Невская © ИА REGNUM

Массовые средневековые бои Юлия Невская © ИА REGNUM

Массовые средневековые бои. С каждой стороны участвуют больше 40 человек Юлия Невская © ИА REGNUM

Бойцы «Кантона Ури» отдыхают в ожидании начала боев Юлия Невская © ИА REGNUM

Юлия, реконструктор из Москвы Юлия Невская © ИА REGNUM

Коллективная фотография рыцарей из разных клубов после массовых боев Юлия Невская © ИА REGNUM

«Это все потрясающий сплав эстетики, в каком-то смысле спорта и силы духа. У нас есть возможность погрузиться в другие миры, прекрасную историческую действительность, которая существовала когда-то давно, и мы можем здесь соприкоснуться с ней снова», — рассказывает Мария Митлянская, реконструктор, кандидат клуба «Байард», одного из старейших в России. Мария — боец ИСБ, она занимает первые места в женских номинациях от своего клуба.

Мария Митлянская и Сергей Уколов, руководитель клуба «Байард» и многократный чемпион мира Юлия Невская © ИА REGNUM

«Я занимаюсь второй год, всю жизнь хотел ощутить момент боя, когда ты с мечом или топором в руках, лицом к лицу с противником. Это что-то архаичное, что вызывает море чувств», — говорит Олег Лыжин, боец из «Кантона Ури».

Олег Лыжин, боец «Кантона Ури» Юлия Невская © ИА REGNUM

А его одноклубник Александр Титоренко добавляет: «Я в ИСБ тоже второй год, всегда интересовался историей и боевыми единоборствами, а здесь все это совмещено. Мы — команда, мы — друзья, стоим плечом к плечу и помогаем друг другу, для меня это очень важно».

Михаил, Олег и Александр Титаренко Юлия Невская © ИА REGNUM

Люди приезжают со всей страны, привозят с собой знамена, костюмы, доспехи, оружие, предметы быта и создают свое пространство вне времени. Они все почему-то очень любят прошлое и чувствуют в нем опору, которая обогащает их настоящее.

Павел в лагере своего клуба Юлия Невская © ИА REGNUM

Вечерний отдых у костра Юлия Невская © ИА REGNUM

Концерт фолк-рок групп Юлия Невская © ИА REGNUM Зрители на концерте фестиваля Юлия Невская © ИА REGNUM

«Мне кажется, у этого места огромные перспективы, оно сделано с любовью и интересом к тем эпохам, которым посвящено», — рассказывает Галина, которая приехала на мероприятие из Москвы в качестве туриста. «Было очень красиво: белые шатры, рыцари и дамы в прекрасных нарядах. Создается впечатление, как будто ты ненадолго попал в средневековую сказку или на съемки фильма». Но кому-то не достаточно соприкасаться вскользь с этой сказкой, таким людям прошлого очень нужно в ней прочно укорениться и прописаться. Поэтому они строят свои поместья, готовят доспехи и костюмы и проживают в ней каждую возможную минуту.