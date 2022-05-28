София, , 07:17 — REGNUM Власти Болгарии решили одобрить включение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса, 27 мая сообщили в пресс-службе болгарского правительства.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что у временного поверенного в делах постоянной делегации Софии появилось право подписать соответствующие протоколы НАТО от имени балканской республики.

В сообщении также говорится, что Болгария последовательно выступает за политику открытых дверей альянса. В болгарском правительстве также считают, что принятие Финляндии и Швеции в военный блок должно улучшить безопасность его членов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил мнение, что вопрос о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО «не займёт годы или месяцы». Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны выполнить условия Турции, которая пока возражает против включения этих стран в военный блок.

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