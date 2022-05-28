Москва, 28 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Специалисты отечественной космической отрасли приступили к заключительным испытаниям автоматической лунной станции «Луна-25», сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов 28 мая агентству ТАСС.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Митрофанов заверил, что испытания проводятся в соответствии с графиком. Он добавил, что дата запуска будет установлена по итогам испытаний.

«Луна-25» станет первой отечественной миссией к Луне с 1976 года. В том году к Луне прибыла последняя советская станция «Луна-24».

Станция «Луна-25» должна будет совершить посадку в районе южного полюса Луны. Космический аппарат оснащён несколькими научными приборами, включая детектор нейтронов и гамма-лучей, энергомасспектрометр и телекамеру.

Ожидается, что новая российская лунная миссия проработает на спутнике Земли около одного года. На 2020-е годы также запланированы запуски ещё трёх миссий к Луне.