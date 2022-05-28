Тегеран, , 07:23 — REGNUM 27 мая министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи раскритиковал санкции США против независимых стран и заявил, что односторонние санкции Вашингтона в отношении банковского и финансового секторов других государств привели к огромным жертвам в области глобального здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Иранский министр выступил с этим заявлением во время 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Я согласен с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения в том, что мир и безопасность являются предварительным условием для обеспечения здоровья людей», — заявил Эйноллахи, отметив, что когда наступает война, за ней также следуют голод и болезни.

«Войны ведутся не только с помощью оружия и пуль; экономические и финансовые войны наносят гораздо больший ущерб здоровью людей», — подчеркнул он.

Отметив, что глобальная вспышка COVID-19 показала уязвимость систем здравоохранения в условиях глобальных чрезвычайных ситуаций, министр заявил, что пандемия и связанные с ней проблемы представляют угрозу не только для здоровья, но и для мира и безопасности.