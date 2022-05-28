Вашингтон, 28 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Целая сеть американских биолабораторий была создана Пентагоном вокруг России, аналогичная ситуация и на границах с Китаем, такое заявление сделал 27 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства РФ в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Российский дипломат прокомментировал попытки американских СМИ опровергнуть «обвинения в адрес США в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия».

По мнению российского дипломата, международное сообщество вправе знать о реальном положении дел с американскими биолабораториями, а рядовые американцы не должны становиться жертвами пропаганды. Антонов подтвердил, что вокруг России «наплодилась» целая сеть биолабораторий США, ровно такая же ситуация наблюдается и на границах с Китаем.

Также Антонов указал, что Министерству обороны России удалось вскрыть факты присутствия большого количества исследовательских центров в Африке. В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что в Нигерии работают по меньшей мере четыре биолаборатории, находящиеся под контролем США. При этом именно из этой страны начала распространяться оспа обезьян, и это совпадение, по мнению специалистов, требует дополнительной проверки.

«Если речь идёт об обеспечении безопасности и здравоохранении гражданского населения, то у нас возникает справедливый вопрос: при чём здесь Пентагон? Обратите внимание, что все эти центры курируются и финансируются американским военным ведомством», — отметил посол России.

Российский дипломат призвал совместными усилиями укреплять режим Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Антонов уточнил, что нужно убедить США прекратить блокировать выработку международных норм в данной сфере.