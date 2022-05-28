Вашингтон, 28 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден и его администрация обманывают граждан страны насчет ситуации с резким ростом цен на бензин. Об этом 28 мая заявила Сандра Фридеман — обозреватель American Thinker.

Gage Skidmore Джо Байден

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Она считает, что глава государства несет личную ответственность за проблемы с доступностью топлива для населения.

«Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Байден в первый же день в должности президента объявил об остановке в США бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти и от реализации проекта трубопровода XL», — отмечается в сообщении.

Фридеман добавила, что администрация президента США лжет насчет выдачи большего числа договоров аренды нефтеносных участков. Без разрешений на бурение эти договоры аренды бесполезны.

При этом в Белом доме США отказываются отменить введенные меры и облегчить положение налогоплательщиков.

24 мая стоимость бензина в США поставила очередной рекорд, достигнув среднего значения в $4,598 за галлон (3,785 л). При этом дизтопливо подорожало до $5,549 за галлон.