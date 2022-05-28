Тегеран, 28 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. 27 мая иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) захватил два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива, объявил отдел по связям с общественностью КСИР. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Free-Photos Танкер

В докладе КСИР отмечается, что военно-морские силы военизированной организации захватили греческие нефтяные танкеры. Причиной задержания нефтедобытчиков стало нарушение ими военно-морских правил.

В связи с этим правительство Греции захватило иранское судно, работающее под флагом Исламской Республики Иран, у берегов этой страны и конфисковало его груз по предполагаемому судебному постановлению и в координации с правительством США.

Ранее греческие власти конфисковали судно Pegas под иранским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту недалеко от побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.

Временный поверенный в делах посольства Греции в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана после захвата грузового судна, передвигавшегося под флагом Исламской Республики в греческих водах.