Тегеран, , 07:06 — REGNUM Мир должен выступить единым фронтом против односторонности Соединенных Штатов, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 мая.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Шамхани сделал это заявление на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым во время их визита в Таджикистан для участия в четвертом региональном диалоге по безопасности.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и его иранский коллега обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные и международные события.

Шамхани выразил удовлетворение высоким уровнем консультаций между Россией и Ираном, подчеркнув необходимость усиления взаимной координации и сотрудничества для реагирования на новые события на международной арене.

Иранский чиновник указал на огромный пакет санкций Запада в отношении России, отметив, что Исламская Республика, которая находится под санкциями в течение 43 лет, превратилась в «символ отмены эмбарго как инструмента навязывания политической воли независимым странам».

Он также призвал к формированию стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном, чтобы противостоять односторонней политике Соединенных Штатов.