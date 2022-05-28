Тегеран, 28 мая, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Мир должен выступить единым фронтом против односторонности Соединенных Штатов, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Шамхани сделал это заявление на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым во время их визита в Таджикистан для участия в четвертом региональном диалоге по безопасности.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и его иранский коллега обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные и международные события.

Шамхани выразил удовлетворение высоким уровнем консультаций между Россией и Ираном, подчеркнув необходимость усиления взаимной координации и сотрудничества для реагирования на новые события на международной арене.

Иранский чиновник указал на огромный пакет санкций Запада в отношении России, отметив, что Исламская Республика, которая находится под санкциями в течение 43 лет, превратилась в «символ отмены эмбарго как инструмента навязывания политической воли независимым странам».

Он также призвал к формированию стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном, чтобы противостоять односторонней политике Соединенных Штатов.