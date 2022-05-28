Тегеран, , 08:00 — REGNUM 27 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 302 человек, причем шесть иранцев погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шесть иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 302», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19, при этом 42 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 042 871 пациент из общего числа 7 231 284 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе приводится, что 592 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 514 275 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 819 035 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.