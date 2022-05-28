Тегеран, 28 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Иранские и итальянские фирмы создают почву для инвестиций в сектор здравоохранения Ирана и совместного производства медицинского оборудования, заявил посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 27 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Посол сделал это заявление в кулуарах 23-й Международной выставки медицинского, стоматологического, лабораторного и фармацевтического оборудования (IranHealth), отметив, что в выставке принимают участие некоторые итальянские компании.

«Для Италии очень важно участвовать в выставке, которая находится на том же уровне, что и другие международные выставки, касающиеся сектора здравоохранения. Такой результат проведения мероприятий вызывает восхищение», — заявил посол.

Касаясь присутствия на выставке большого числа иранских наукоемких компаний, он сообщил, что у иранских фирм в Италии есть хорошие возможности для начала сотрудничества в области медицинского оборудования и здравоохранения.

Международная выставка проводится на Тегеранской международной выставочной площадке для демонстрации медицинского и стоматологического оборудования, фармацевтической продукции, лабораторного оборудования, пищевых добавок, больничной инфраструктуры, потребительских товаров, витаминов и лекарственных средств растительного происхождения.