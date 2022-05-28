Москва, , 06:59 — REGNUM Укрепление курса рубля было вызвано решением президента России Владимира Путина продавать энергоносители недружественным странам за российскую валюту, 27 мая передал телеканал CBS News.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что это произошло после того, как многие импортеры согласились с условием Москвы. Кроме того, дополнительное укрепление рубля было спровоцировано существенным ростом цен на углеводородное сырье с начала специальной военной операции на Украине.

В CBS напомнили то, что Россия получает от экспорта энергоносителей почти $20 млрд каждый месяц. Другими причинами укрепления российской валюты, как считают авторы репортажа, стали поддержка положительного сальдо торгового баланса и эффективные действия Центробанка РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая консалтинговая компания Rystad Energy опубликовала прогноз, согласно которому доходы бюджета России от экспорта газа по итогам 2022 года могут достичь $80 млрд, а от продажи нефти — $180 млрд.

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