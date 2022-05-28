Москва, 28 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Укрепление курса рубля было вызвано решением президента России Владимира Путина продавать энергоносители недружественным странам за российскую валюту, 27 мая передал телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Журналисты отмечают, что это произошло после того, как многие импортеры согласились с условием Москвы. Кроме того, дополнительное укрепление рубля было спровоцировано существенным ростом цен на углеводородное сырье с начала специальной военной операции на Украине.

В CBS напомнили то, что Россия получает от экспорта энергоносителей почти $20 млрд каждый месяц. Другими причинами укрепления российской валюты, как считают авторы репортажа, стали поддержка положительного сальдо торгового баланса и эффективные действия Центробанка РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая консалтинговая компания Rystad Energy опубликовала прогноз, согласно которому доходы бюджета России от экспорта газа по итогам 2022 года могут достичь $80 млрд, а от продажи нефти — $180 млрд.