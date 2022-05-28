Тегеран, , 08:27 — REGNUM По словам иранского чиновника, пограничники Догхаруна готовы сотрудничать с Афганистаном и увеличить время работы пограничного пункта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 мая.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Ахмад-Али Гударзи, иранский пограничный комендант, заявил во время инспекции пограничных районов восточной части Ирана на контрольно-пропускном пункте Догхарун (провинция Хорасан Разави), что иранская сторона готова содействовать пограничным проверкам в этом регионе.

Гударзи сообщил журналистам, что таможне и управлению пограничных переходов было приказано быть готовыми предоставлять людям услуги круглосуточно, при этом нет никаких препятствий на пути реализации данной инициативы.

Командующий отметил, что пограничники Исламской Республики Иран полностью готовы полноценно оказывать услуги на пограничных переходах, несмотря на нехватку оборудования.

«Конечно, исламская страна изо дня в день совершенствует электронные устройства и современное оборудование», — заявил он, подчеркнув, что сотрудники правоохранительных органов, а также пограничный штаб контролируют государственные границы.

Сухопутный пограничный переход Догхарун является одним из основных пунктов пропуска для афганских граждан, въезжающих в Иран.