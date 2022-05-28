Тегеран, , 09:16 — REGNUM Федерация футбола в Канаде объявила, что товарищеский футбольный матч с Ираном отменен из-за политической ситуации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 мая.

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Canada Soccer заявила, что спорный товарищеский матч, который был запланирован на 5 июня в Ванкувере, превратился в источник разногласий внутри Канады. В заявлении утверждалось, что федерация отменяет спорный матч против Ирана, первоначально назначенный на следующий месяц в Ванкувере.

Федерация футбола также отметила: «За последнюю неделю нестабильная геополитическая ситуация, связанная с поведением Ирана, привела к значительным разногласиям, в ответ матч был отменен».

В заявлении подчеркивается: «Хотя мы учитывали внешние факторы при выборе оптимального соперника в нашем первоначальном процессе принятия решений, мы будем стремиться к дальнейшему продвижению вперед».