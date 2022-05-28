Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Правительство Грузии является пророссийским и марионеточным, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи», ссылаясь на статью во французской газете «Фигаро» от 26 мая.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Маленькая Грузия, в 2000-х годах при президентстве Михаила Саакашвили превратившаяся из постсоветской страны в новую западную демократию, теперь снова оказалась на орбите Москвы. Это произошло после войны 2008 года и давления Кремля на местных олигархов и политическую элиту. После начала войны на Украине «нейтралитет» Грузии по отношению к России превратился в политику самодостаточности перед Владимиром Путиным. Правительство Грузии отказалось осудить агрессию России против Украины и присоединиться к европейским санкциям, которые премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал «неэффективными». Оно приветствует российские компании, которые образовались в Тбилиси в обход европейских санкций. Как и в Москве, в Грузии властные круги избегают разговоров о «войне» на Украине и занимаются кремлёвской пропагандой. Связаны ли шаги, предпринятые Грузией после начала войны в Украине, со страхом? Некоторые опасаются, что в случае провала или военного тупика на Украине у Путина возникнет соблазн одержать победу в другом месте, например, аннексировав пророссийскую сепаратистскую территорию в Южной Осетии. «Путину гораздо легче победить в Грузии. Российскому президенту не нужно устанавливать марионеточное правительство в Тбилиси, оно у него уже есть. Россия может даже решить завоевать всю страну, потому что никто не будет сопротивляться», — прогнозирует бывший грузинский чиновник», — пишет французское издание.

Напомним, что Грузия не присоединилась к жёстким антироссийским санкциям и отказалась оказывать прямую военную помощь Украине.