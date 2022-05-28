Владивосток, 28 мая 2022, 06:50 — REGNUM В Приморском крае в результате обрушения 28 мая моста на автодороге Гродеково-2 — Барано-Оренбургское — Садовый автомобильного сообщения с внешним миром лишились 66 жителей села Садовый, включая 13 детей. Об этом глава Пограничного района края Олег Александров написал в своём Телеграм-канале.
Глава района сообщил, что власти совместно с районным филиалом автодорожного предприятия «Примавтодор» уже оценили степень обрушения и выработали совместные меры по решению вопроса. По словам Александрова, причиной обрушения моста, вероятнее всего, является технический износ.
В настоящее время на месте произошедшего ведутся работы с использованием техники. До конца дня планируется подготовить объезд.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в результате ДТП обрушился пешеходный мост, пострадал один человек.
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