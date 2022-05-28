Улан-Удэ, 28 мая, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Аэропорт в монгольской столице Улан-Баторе может стать воздушным хабом для жителей России, которые собираются выезжать за границу. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Zazaa Mongolia Улан-Батор

«Очень перспективным направлением сотрудничества России и Монголии на сегодня являются логистика и транспорт. Улан-Батор может стать выходом для российских авиакомпаний и жителей не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в другие государства», — заявил он.

Цыденов добавил, что для этих целей российские граждане смогут использовать автомобильные и железные дороги в Монголию. Он отметил, что из-за западных санкций экономика России разворачивается на Восток. В связи с этим глава Бурятии считает перспективным укрепление связей с азиатскими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайхан Энхтувшин заявил, что Улан-Батор готов нарастить объемы поставок в Россию традиционных товаров.