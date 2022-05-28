Вашингтон, 28 мая, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Российские города в случае поставок на Украину американских РСЗО (систем залпового огня) окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов, предупредил 28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Джо Байден

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«Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши ВС предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», — передает его слова ТАСС.

21 мая Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине. По данным The New York Times, администрация президента США решила одобрить поставку Киеву РСЗО в рамках ближайшего пакета помощи, о котором объявят на следующей неделе. Предполагается, что речь идет о MLRS, чья дальность огня составляет от 70 до 500 км.