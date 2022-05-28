Тбилиси, 28 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Грузии хочет любым путём изгнать экс-президента Михаила Саакашвили из политической жизни страны, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи», ссылаясь на статью от 26 мая во французской газете «Фигаро».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

"Сейчас, когда боевые действия на Донбассе все ещё бушуют, война на бывших территориях Советского Союза продолжается другими путями. Бывший врагВладимира Путина номер одинМихаил Саакашвили, который приковал свою страну, Грузию, к западной демократической семье путём насильственных и принудительных реформ после революции роз 2003 года, умирает медленной смертью в тюрьме в возрасте 54 лет. По словам близких к нему людей, харизматичный и проевропейски настроенный экс-президент этой маленькой кавказской республики может долго не вынести жестокого обращения, жертвой которого стал в тюрьме. Миша Саакашвили, который был заочно приговорен на политическом процессе к девяти годам тюремного заключения за «злоупотребление властью», в октябре 2021 года был арестован сразу после возвращения в Грузию. Самый известный вместе сАлексеем Навальным политзаключенный региона значительно ослабел из-за нескольких голодовок и жестокого обращения. Грузинское правительство, которое хочет любой ценой изгнать Саакашвили из политической жизни, отказывается вывозить его на лечение за границу. Кроме того, президентСаломе Зурабишвили, бывший французский дипломат, отказалась его помиловать. Теневой бывший премьер-министрБидзина Иванишвили, миллиардер, который сколотил свое состояние в России и стал ближе к Кремлю, тихо управляет грузинской политической жизнью из-за кулис и, как говорит один бывший грузинский чиновник, у него есть ключ от камеры Саакашвили», — говорится в статье.

Напомним, что заочно осуждённый грузинскими судами Саакашвили после своего нелегального возвращения в страну был арестован, а в заключении дважды объявлял длительную голодовку.