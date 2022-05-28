Киев, 28 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Украинские пограничники не позволили покинуть страну бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который якобы планировал поучаствовать в Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Она написала об этом на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в России). По словам Геращенко, экс-президенту не объяснили причин того, почему он не может выехать за рубеж.

Парламентарий утверждает, что распоряжение о командировке Порошенко в Литву было подписано непосредственно председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Экс-глава государства должен был участвовать в заседании в Вильнюсе в составе украинской делегации.

Геращенко утверждает, что бывшему президенту могли отказать в выезде, посчитав документ о командировке «поддельным или отмененным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничная службы Украины распространила информацию о том, что Петр Порошенко прибыл на личном автомобиле в пункт пропуска «Рава-Русская» во Львовской области и собирается выехать в Польшу.