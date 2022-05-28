Москва, , 06:36 — REGNUM Внушительные запасы пресной питьевой воды могут стать серьёзным преимуществом России на мировом рынке. Такое заявление сделал 28 мая специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн в беседе с агентством «Прайм».

Вода ИА REGNUM

Эксперт указал, что проблема доступа к питьевой воде станет актуальна в обозримом будущем для многих регионов мира. В частности, дефицит питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы. По словам специалиста, европейские страны потребляют значительное количество питьевой воды, поэтому спрос на неё может возникнуть и у них.

Что касается России, то она обладает значительными объёмами питьевой воды и благодаря которым будет полностью удовлетворён внутренний спрос на этот важнейший ресурс. Более того, Россия, по мнению эксперта, сможет в будущем поставлять часть питьевой воды на экспорт.

Финкельштейн пояснил, что «водный» кризис можно предотвратить, так как большая часть проблем в данной сфере решается очисткой воды и задействованием источников, которые в настоящее время не используются. Однако страны мира в последнее время сталкиваются с таким количеством глобальных потрясений и вызовов, требующих срочной реакции, что не могут уделить достаточное внимание вопросу водных ресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за безусловное соблюдение принципа равного доступа к водным ресурсам.

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