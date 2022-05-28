Донецк, , 06:35 — REGNUM ВСУ за пять минут трижды обстреляли территорию ДНР. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм. ️06:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 мин калибра 120 мм. ️06:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее посёлок Озеряновка в ДНР был дважды обстрелян за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР второй раз за сутки