Вашингтон, 28 мая, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты. Об этом 28 мая передает CBS News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Телеканал отмечает, что РФ зарабатывает ежемесячно порядка $20 млрд на экспорте энергоресурсов.

Основной причиной восстановления рубля назван резкий рост цен на энергоносители. После начала спецоперации на Украине цены на нефть и газ взлетели. Кроме того, с конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование РФ производить оплату в рублях.

При этом отмечается, что рост цен на сырье более чем компенсирует падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По мнению авторов материала, по своим показателям рубль стал самой сильной в мире валютой.

В конце марта Путин анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Затем была обнародована схема, по которой планируется производить оплату. Минфин РФ рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в 2022 году.