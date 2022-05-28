Владивосток, , 06:26 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в Японском море учения по поиску и противодействию подводной лодке условного противника. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» U.S. Navy

«Адмиралу Пантелееву» в ходе учений «ассистировала» одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта «Варшавянка».

пресс-служба ТОФ «В ходе учения экипаж… корабля отработал ряд противолодочных задач по организации поиска подводной лодки с использованием штатных средств и палубных вертолётов Ка-27ПЛ. После обнаружения «вражеской» субмарины экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» условно отработал применение по ней противолодочного вооружения и организовал слежения за подводной целью».

Подводники, в свою очередь, отработали скрытное преодоление противолодочных рубежей, а после обнаружения — маневрирование и уход от преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке после выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора».

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